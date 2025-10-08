Німеччина обмежує онлайн-продаж канабісу після стрибка імпорту

Уряд Німеччини ухвалив у середу, 8 жовтня, плани щодо обмеження онлайн-продажу канабісу, щоб боротися зі зростанням імпорту цього наркотику після легалізації його рекреаційного використання минулого року.

Про це пише Reuters, передає "Європейська правда".

Зміни до чинного законодавства вимагатимуть безпосереднього особистого контакту з лікарем для отримання рецепта на канабіс і заборонять доставку наркотику поштою, а його розповсюдження буде обмежено фізичними аптеками, щоб забезпечити належне консультування.

Німеччина стала дев'ятою країною, яка легалізувала рекреаційне вживання наркотику з квітня 2024 року.

За даними уряду, у першій половині 2025 року імпорт зріс більш ніж на 400% порівняно з аналогічним періодом попереднього року.

"Масове збільшення імпорту канабісу та практика виписування рецептів на канабіс через інтернет без будь-якого особистого контакту з лікарем вимагають політичних заходів", – заявила міністерка охорони здоров'я Ніна Варкен.

Уряд Німеччини стверджує, що цей ріст не пов'язаний зі збільшенням попиту з боку тяжкохворих пацієнтів, оскільки кількість рецептів, виписаних через систему соціального медичного страхування, зросла лише на незначний відсоток.

Часткова легалізація, ухвалена попереднім урядом, залишається предметом політичних суперечок. Чинний уряд, очолюваний консерваторами, погодився провести оцінку наслідків цих змін.

При цьому влада німецької федеральної землі Баварія вирішила запровадити обмеження на куріння канабісу.

Окремо набув чинності закон, який встановлює покарання за керування транспортним засобом після куріння канабісу.