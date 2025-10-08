Германия ограничивает онлайн-продажу каннабиса после скачка импорта

Правительство Германии приняло в среду, 8 октября, планы по ограничению онлайн-продажи каннабиса, чтобы бороться с ростом импорта этого наркотика после легализации его рекреационного использования в прошлом году.

Об этом пишет Reuters, передает "Европейская правда".

Изменения в действующее законодательство потребуют непосредственного личного контакта с врачом для получения рецепта на каннабис и запретят доставку наркотика по почте, а его распространение будет ограничено физическими аптеками, чтобы обеспечить надлежащее консультирование.

Германия стала девятой страной, которая легализовала рекреационное употребление наркотика с апреля 2024 года.

По данным правительства, в первой половине 2025 года импорт вырос более чем на 400% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

"Массовое увеличение импорта каннабиса и практика выписывания рецептов на каннабис через интернет без какого-либо личного контакта с врачом требуют политических мер", – заявила министр здравоохранения Нина Варкен.

Правительство Германии утверждает, что этот рост не связан с увеличением спроса со стороны тяжелобольных пациентов, поскольку количество рецептов, выписанных через систему социального медицинского страхования, выросло лишь на незначительный процент.

Частичная легализация, принятая предыдущим правительством, остается предметом политических споров. Действующее правительство, возглавляемое консерваторами, согласилось провести оценку последствий этих изменений.

При этом власти немецкой федеральной земли Бавария решили ввести ограничения на курение каннабиса.

Отдельно вступил в силу закон, устанавливающий наказание за управление транспортным средством после курения каннабиса.