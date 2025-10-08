ЗМІ: США висунули нові торгові вимоги ЄС, той вважає їх надмірними 

Адміністрація президента США Дональда Трампа надіслала ЄС нову торгову пропозицію, яку посадовці Євросоюзу вважають такою, що може підірвати нещодавню торгову угоду між обома союзниками.

Про це стало відомо агентству Bloomberg, пише "Європейська правда".

Джерела повідомили агентству на умовах анонімності, що адміністрація президента США надіслала ЄС нову пропозицію щодо впровадження "взаємної, справедливої та збалансованої" торгівлі.

За словами деяких зі співрозмовників агентства, посадовці ЄС розглядають вимоги США як максималістські, а запропоновані поступки – як значні. Співрозмовники наразі відмовилися розкривати деталі вимог Вашингтона.

Нові вимоги з’явилися в той час, коли обидві сторони готуються до переговорів щодо наступних кроків після торговельної угоди, укладеної влітку.

За словами джерел, США прагнуть використати ситуацію, щоб обговорити законодавство ЄС – зокрема, правила у сфері цифрових технологій, корпоративну відповідність та кліматичне регулювання.

ЄС неодноразово заявляв, що збереження регуляторної автономії є "червоною лінією", однак готовий проводити консультації зі США щодо кожного окремого питання.

"Наразі ми зосереджені на добросовісному виконанні спільної заяви ЄС–США, що є ключовим для збереження нашої безпрецедентної трансатлантичної торгівлі, захисту бізнесу та збереження робочих місць. Ця заява є основою нашої спільної стратегічної співпраці", – заявив речник Єврокомісії Олоф Гілл, коментуючи вимоги США.

Нагадаємо, 28 липня була укладена рамкова торговельна угода між президентом США Дональдом Трампом та головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.

Угода запроваджує болючі 15% мита на всі товари з ЄС до США – від автомобілів до вин. Трамп похвалив домовленість як "найбільшу угоду, яка будь-коли укладалася".

Одне з опитувань показало, що незначна більшість громадян низки країн ЄС хотіли б відставки президентки Єврокомісії після укладення угоди зі США.

Читайте також про наслідки для України від укладеної торгової угоди Євросоюзу та США.