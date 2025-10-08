СМИ: США выдвинули новые торговые требования ЕС, там считают их чрезмерными

Администрация президента США Дональда Трампа направила ЕС новое торговое предложение, которое чиновники Евросоюза считают таким, что может подорвать недавнее торговое соглашение между обоими союзниками.

Об этом стало известно агентству Bloomberg, пишет "Европейская правда".

Источники сообщили агентству на условиях анонимности, что администрация президента США направила ЕС новое предложение по внедрению "взаимной, справедливой и сбалансированной" торговли.

По словам некоторых собеседников агентства, чиновники ЕС рассматривают требования США как максималистские, а предложенные уступки – как значительные. Собеседники пока отказались раскрывать детали требований Вашингтона.

Новые требования появились в то время, когда обе стороны готовятся к переговорам о следующих шагах после торгового соглашения, заключенного летом.

По словам источников, США стремятся использовать ситуацию, чтобы обсудить законодательство ЕС – в частности, правила в сфере цифровых технологий, корпоративное соответствие и климатическое регулирование.

ЕС неоднократно заявлял, что сохранение регуляторной автономии является "красной линией", однако готов проводить консультации с США по каждому отдельному вопросу.

"Сейчас мы сосредоточены на добросовестном выполнении совместного заявления ЕС-США, что является ключевым для сохранения нашей беспрецедентной трансатлантической торговли, защиты бизнеса и сохранения рабочих мест. Это заявление является основой нашего общего стратегического сотрудничества", – заявил представитель Еврокомиссии Олоф Хилл, комментируя требования США.

Напомним, 28 июля было заключено рамочное торговое соглашение между президентом США Дональдом Трампом и председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Соглашение вводит болезненные 15% пошлины на все товары из ЕС в США – от автомобилей до вин. Трамп похвалил договоренность как "самую большую сделку, которая когда-либо заключалась".

Один из опросов показал, что незначительное большинство граждан ряда стран ЕС хотели бы отставки президента Еврокомиссии после заключения соглашения с США.

