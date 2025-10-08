Reuters: план ЄС щодо відмови від енергоносіїв РФ подолав першу політичну перепону

Посли країн Європейського Союзу в середу погодилися передати на розгляд міністрів план ЄС щодо припинення імпорту російської нафти та газу до 2028 року.

Про це агентству Reuters повідомили неназвані дипломати, пише "Європейська правда".

Цей крок означає подолання першої політичної перепони на шляху ухвалення закону, за який уряди держав-членів голосуватимуть пізніше цього місяця.

ЄС веде переговори щодо законодавчих пропозицій, які передбачають поетапну відмову від російської нафти та газу до січня 2028 року, намагаючись позбавити Кремль доходів, що фінансують війну проти України.

Під час закритої зустрічі у середу посли ЄС домовилися передати запропонований законопроєкт на розгляд міністрів для схвалення на засіданні 20 жовтня, повідомили агентству три дипломати.

За їхніми словами, майже всі країни ЄС висловили підтримку плану, що свідчить про його високу ймовірність ухвалення – попри критику з боку Угорщини та Словаччини. Переговори щодо технічних деталей напередодні голосування 20 жовтня ще тривають.

Одне з питань, яке ще не вирішено, це чи потрібно, щоб поставки скрапленого природного газу до Європи отримували попередній дозвіл перед відвантаженням і проходили перевірку походження митними органами під час прибуття в порти ЄС, щоб гарантувати, що газ не має російського походження.

Згідно з планом, імпорт російського газу за новими контрактами має припинитися з січня 2026 року, за короткостроковими чинними контрактами – з червня 2026 року, а за довгостроковими – з січня 2028 року.

Наразі такі країни, як Угорщина, Франція та Бельгія, усе ще імпортують російський газ, який становить близько 12% від загального імпорту газу до ЄС. Закон зобов’яже Угорщину та Словаччину розробити національні плани з припинення цих поставок до 2028 року.

Для ухвалення плану потрібна кваліфікована більшість держав-членів ЄС. Після цього країни ЄС та Європарламент розпочнуть переговори щодо остаточного тексту закону.

Окремо ЄС також веде переговори щодо нового пакета санкцій проти Росії, який передбачає заборону на імпорт скрапленого природного газу на рік раніше – з січня 2027 року.

Також в рамках нового пакета санкцій ЄС пропонує внести до "чорного списку" ще понад 100 суден "тіньового флоту" РФ.