Послы стран Европейского Союза в среду согласились передать на рассмотрение министров план ЕС по прекращению импорта российской нефти и газа до 2028 года.

Об этом агентству Reuters сообщили неназванные дипломаты, пишет "Европейская правда".

Этот шаг означает преодоление первой политической преграды на пути принятия закона, за который правительства государств-членов будут голосовать позже в этом месяце.

ЕС ведет переговоры по законодательным предложениям, которые предусматривают поэтапный отказ от российской нефти и газа до января 2028 года, пытаясь лишить Кремль доходов, финансирующих войну против Украины.

Во время закрытой встречи в среду послы ЕС договорились передать предложенный законопроект на рассмотрение министров для одобрения на заседании 20 октября, сообщили агентству три дипломата.

По их словам, почти все страны ЕС выразили поддержку плану, что свидетельствует о его высокой вероятности принятия – несмотря на критику со стороны Венгрии и Словакии. Переговоры по техническим деталям накануне голосования 20 октября еще продолжаются.

Один из вопросов, который еще не решен – это нужно ли, чтобы поставки сжиженного природного газа в Европу получали предварительное разрешение перед отгрузкой и проходили проверку происхождения таможенными органами по прибытии в порты ЕС, чтобы гарантировать, что газ не имеет российского происхождения.

Согласно плану, импорт российского газа по новым контрактам должен прекратиться с января 2026 года, по краткосрочным действующим контрактам – с июня 2026 года, а по долгосрочным – с января 2028 года.

Сейчас такие страны, как Венгрия, Франция и Бельгия, все еще импортируют российский газ, который составляет около 12% от общего импорта газа в ЕС. Закон обяжет Венгрию и Словакию разработать национальные планы по прекращению этих поставок до 2028 года.

Для принятия плана требуется квалифицированное большинство государств-членов ЕС. После этого страны ЕС и Европарламент начнут переговоры по окончательному тексту закона.

Отдельно ЕС также ведет переговоры по новому пакету санкций против России, который предусматривает запрет на импорт сжиженного природного газа на год раньше – с января 2027 года.

Также в рамках нового пакета санкций ЕС предлагает внести в "черный список" еще более 100 судов "теневого флота" РФ.