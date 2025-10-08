Фіна судили за те, що він перетнув кордон з Росією і блукав там три дні

Суд фінської провінції Кайнуу виніс рішення у справі щодо 54-річного громадянина Фінляндії, який незаконно перетнув кордон з Росією і залишався там три дні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Yle.

Інцидент стався ще у грудні 2024 року, коли прикордонна служба Кайнуу отримала повідомлення про незаконний перетин кордону.

Зʼясувалось, що фінський громадянин опинився на російській території за 15 кілометрів від кордону Росії та Фінляндії. Його зі слідами обмороження знайшли російські прикордонники, після чого екстрадували на батьківщину.

Проти чоловіка порушили провадження за фактом незаконного перетину кордону. Він визнав свою провину, і суд призначив йому штраф на загальну суму у 550 євро.

Фінляндія закрила свої сухопутні кордони з Росією наприкінці 2023 року на невизначений термін, посилаючись на міграційний тиск, інспірований російською стороною.

Також Фінляндія почала будувати паркан на кордоні з РФ.