Финна судили за то, что он пересек границу с Россией и бродил там три дня

Суд финской провинции Кайнуу вынес решение по делу в отношении 54-летнего гражданина Финляндии, который незаконно пересек границу с Россией и оставался там три дня.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Yle.

Инцидент произошел еще в декабре 2024 года, когда пограничная служба Кайнуу получила сообщение о незаконном пересечении границы.

Выяснилось, что финский гражданин оказался на российской территории в 15 километрах от границы России и Финляндии. Его со следами обморожения нашли российские пограничники, после чего экстрадировали на родину.

Против мужчины возбудили производство по факту незаконного пересечения границы. Он признал свою вину, и суд назначил ему штраф на общую сумму в 550 евро.

Финляндия закрыла свои сухопутные границы с Россией в конце 2023 года на неопределенный срок, ссылаясь на миграционное давление, инспирированное российской стороной.

Также Финляндия начала строить забор на границе с РФ.