В Італії зʼявиться 13-те державне свято

Президент Італії Серджо Матарелла затвердив закон про заснування нового державного свята на честь італійського місіонера Франциска Ассізького.

Як пише "Європейська правда", про це пресслужба італійського президента повідомила в середу.

Промульгований (тобто опублікований для набуття чинності) Матареллою закон передбачає святкування 4 жовтня кожного року Дня Франциска Ассізького, який вважатиметься в Італії державним святом.

Цей день повинен служити для "поступового досягнення цінностей миру, братерства, захисту навколишнього середовища і солідарності", йдеться в повідомленні.

Президент Італії водночас вказав, що на 4 жовтня також припадає торжество (найвищий ранг церковного свята в католицизмі) Катерини Сієнської, який не є державним вихідним і вважається просто святом.

"Отже, необхідно ухвалити відповідне рішення… і обов'язково уточнити, чи слід вважати 4 жовтня святом виключно Святого Франциска, чи також і Святої Катерини, які до сьогодні вважалися спільним святом", – звернувся Матарелла до італійського парламенту.

День Франциска Ассізького вже був запроваджений в Італії у 1958 році, але його скасували у 1977-му в межах реформи державних свят.

Святий Франциск Ассізький (близько 1181-1226) є покровителем Італії та однією з найважливіших постатей католицької церкви. Його ідеал радикальної бідності був характерний для низки релігійних орденів, зокрема францисканців.

Нагадаємо, в Данії у 2023 році востаннє відзначили День великої молитви як державне свято – його скасували заради збільшення фінансування оборони.

Раніше членкиня Палати представників США від Республіканської партії Клаудія Тенні запропонувала оголосити нове державне свято з нагоди дня народження Дональда Трампа.