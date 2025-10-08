В Италии появится 13-й государственный праздник

Президент Италии Серджо Матарелла утвердил закон об учреждении нового государственного праздника в честь итальянского миссионера Франциска Ассизского.

Как пишет "Европейская правда", об этом пресс-служба итальянского президента сообщила в среду.

Промульгированный (то есть опубликованный для вступления в силу) Матареллой закон предусматривает празднование 4 октября каждого года Дня Франциска Ассизского, который будет считаться в Италии государственным праздником.

Этот день должен служить для "постепенного достижения ценностей мира, братства, защиты окружающей среды и солидарности", говорится в сообщении.

Президент Италии в то же время указал, что на 4 октября также приходится торжество (высший ранг церковного праздника в католицизме) Екатерины Сиенской, который не является государственным выходным и считается просто праздником.

"Следовательно, необходимо принять соответствующее решение... и обязательно уточнить, следует ли считать 4 октября праздником исключительно Святого Франциска, или также и Святой Екатерины, которые до сих пор считались общим праздником", – обратился Матарелла к итальянскому парламенту.

День Франциска Ассизского уже был введен в Италии в 1958 году, но его отменили в 1977-м в рамках реформы государственных праздников.

Святой Франциск Ассизский (около 1181-1226) является покровителем Италии и одной из важнейших фигур католической церкви. Его идеал радикальной бедности был характерен для ряда религиозных орденов, в частности францисканцев.

