Напад на мера міста в Німеччині: поліція вважає причетною 17-річну доньку

На обрану очільницю німецького міста Гердеке Іріс Штальцер напередодні напала з ножем, як вважає поліція, її 17-річна донька.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Spiegel.

Представники поліції та прокуратури Гердеке в середу дали пресконференцію у звʼязку з резонансним нападом на мера напередодні.

Речниця поліції Гердеке сказала, що під підозрою у звʼязку з нападом перебуває 17-річна прийомна дочка Штальцер – саме на неї вказала жінка під час першого допиту.

"Виходячи з доказів на місці злочину, ми припускаємо, що дочка жертви несе відповідальність за тілесні ушкодження", – сказав представник прокуратури.

За його словами, напад, імовірно, стався через сімейний конфлікт, "який без передісторії не був би висвітлений у пресі в такій формі і не отримав би національного розголосу".

Водночас прокуратура Гердеке наразі не буде видавати ордер на арешт 17-річної дівчини, оскільки не має конкретних підстав. Її, а також 15-річного прийомного сина Штальцер, планують тимчасово передати службам у справах неповнолітніх.

Про поранену Іріс Штальцер поліції повідомили її прийомні діти, які знайшли жінку неподалік будинку. Початково припускали, що йдеться про політично вмотивований злочин.

Нагадаємо, у Чехії розслідують напад з ножем на керівника розвідуправління армії.