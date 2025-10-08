Нападение на мэра города в Германии: полиция считает причастной 17-летнюю дочь

На избранную главу немецкого города Гердеке Ирис Штальцер накануне напала с ножом, как считает полиция, ее 17-летняя дочь.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel.

Представители полиции и прокуратуры Гердеке в среду дали пресс-конференцию в связи с резонансным нападением на мэра накануне.

Пресс-секретарь полиции Гердеке сказала, что под подозрением в связи с нападением находится 17-летняя приемная дочь Штальцер – именно на нее указала женщина во время первого допроса.

"Исходя из доказательств на месте преступления, мы предполагаем, что дочь жертвы несет ответственность за телесные повреждения", – сказал представитель прокуратуры.

По его словам, нападение, вероятно, произошло из-за семейного конфликта, "который без предыстории не был бы освещен в прессе в такой форме и не получил бы национальной огласки".

В то же время прокуратура Гердеке пока не будет выдавать ордер на арест 17-летней девушки, поскольку не имеет конкретных оснований. Ее, а также 15-летнего приемного сына Штальцер, планируют временно передать службам по делам несовершеннолетних.

О раненой Ирис Штальцер полиции сообщили ее приемные дети, которые нашли женщину недалеко от дома. Изначально предполагали, что речь идет о политически мотивированном преступлении.

