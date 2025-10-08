Ультраправі в Гамбурзі покарали депутата, який їздив на конгрес неофашистів у РФ

Фракція ультраправої "Альтернативи для Німеччини" в земельному парламенті Гамбурга виключила зі свого складу Роберта Ріша після його виступу на з'їзді неофашистських угруповань у Росії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Welt.

Раніше ЗМІ дізнались, що Ріш виступав на установчій конференції "міжнародної ліги активістів-антиглобалістів" під назвою "Паладин", яка відбулась 12 вересня в Санкт-Петербурзі.

У з'їзді взяли участь ультраправі політики з таких країн, як Франція, Німеччина, Італія, Мексика, Іспанія та Південна Африка. Був серед них і Ріш – член "Альтернативи для Німеччини" та депутат Гамбурга.

Після розголосу в "АдН" сказали, що конференція, на якій Ріш публічно виступив як доповідач, мала антидемократичну спрямованість, несумісну з демократичними цінностями і принципами партії.

Там також сказали, що Ріш публічно збрехав, сказавши, що їде до Росії як приватна особа, і не попередивши про свою участь у конференції колег та партійне керівництво.

У результаті Ріша виключать з парламентської групи "Альтернативи для Німеччини" у Гамбурзі, а згодом також виключать із самої партії.

