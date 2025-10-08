Ультраправые в Гамбурге наказали депутата, который ездил на конгресс неофашистов в РФ

Фракция ультраправой "Альтернативы для Германии" в земельном парламенте Гамбурга исключила из своего состава Роберта Риша после его выступления на съезде неофашистских группировок в России.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Welt.

Ранее СМИ узнали, что Риш выступал на учредительной конференции "международной лиги активистов-антиглобалистов" под названием "Паладин", которая состоялась 12 сентября в Санкт-Петербурге.

В съезде приняли участие ультраправые политики из таких стран, как Франция, Германия, Италия, Мексика, Испания и Южная Африка. Среди них был и Риш – член "Альтернативы для Германии" и депутат Гамбурга.

После огласки в "АдН" заявили, что конференция, на которой Риш публично выступил в качестве докладчика, имела антидемократическую направленность, несовместимую с демократическими ценностями и принципами партии.

Там также сказали, что Риш публично солгал, сказав, что едет в Россию как частное лицо, и не предупредив о своем участии в конференции коллег и партийное руководство.

В результате Риша исключат из парламентской группы "Альтернативы для Германии" в Гамбурге, а впоследствии также исключат из самой партии.

Ранее сообщалось, что депутат Бундестага от ультраправой "Альтернативы для Германии" Биргит Бессин посетила российское посольство в Берлине с группой посетителей из своего избирательного округа и подверглась критике.

10 сентября "Альтернатива для Германии" возглавила рейтинг симпатий немецких избирателей.