Теракт у синагоги в Манчестере: нападавший присягнул на верность ИГИЛ

Британская полиция узнала, что нападавший на синагогу в Манчестере 2 октября, который был квалифицирован как террорист, заявил о принесении присяги на верность "Исламскому государству" (ИГИЛ).

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Thе Times.

35-летний Джихад аль-Шами сам позвонил в экстренные службы после нападения на синагогу и сообщил, что "убил двух евреев во имя "Исламского государства". Вскоре после этого аль-Шами застрелила полиция.

Именно это признание, о котором не сообщалось ранее, позволило правоохранителям оперативно квалифицировать нападение как теракт.

Контртеррористическая полиция Великобритании пока не смогла установить никакой связи между аль-Шами и ИГИЛ или другими террористическими организациями и считает, что он действовал в одиночку.

"Мы продолжаем расследовать все обстоятельства и мотивы случившегося. Расследование продолжается", – сказал представитель полиции.

Как сообщалось, нападение произошло утром 2 октября возле синагоги в Манчестере в Йом Кипур, самый священный день в еврейском религиозном календаре. Мужчина въехал на автомобиле в группу верующих перед синагогой, а после этого с ножом начал прокладывать себе путь внутрь здания.

Нападавший погиб на месте во время задержания. О нем сообщали, что он – выходец из Сирии, прибывший в Великобританию более 20 лет назад.

В связи с нападением возле синагоги в Манчестере задержали шестерых человек.