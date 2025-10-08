У Молдові заспокоїли громадян, стурбованих можливим припиненням безвізу з ЄС

Речник молдовського уряду Даніель Воде сказав, що громадянам Молдови "немає причин турбуватися" про можливі зміни візового режиму з Європейським Союзом.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NewsMaker.

За словами Воде, останніми днями з'явилися дискусії, пов'язані з рішенням Європейського парламенту щодо спрощеної процедури призупинення безвізового режиму.

"Хочу пояснити просто і прямо: у громадян Молдови немає причин для занепокоєння. Ми – країна-кандидат на вступ до Європейського Союзу, і громадяни Молдови дотримуються правил пересування в країнах ЄС ", – сказав речник молдовського уряду.

Воде додав, що уряд Молдови щорічно спільно з європейськими структурами готує звіт про виконання угоди про лібералізацію візового режиму, "тому не існує жодних ризиків для візового режиму, яким ми користуємося".

Як повідомляла "Європейська правда", Європейський парламент 7 жовтня проголосував за законопроєкт, що запроваджує більш простий механізм призупинення безвізового режиму для країн, які становлять загрозу безпеці ЄС або ж порушують права людини.

Реформа, яка буде затверджена Радою ЄС 17 листопада, стосується 61 держави, громадяни яких наразі можуть подорожувати до Шенгенської зони без віз на термін до 90 днів протягом 180-денного періоду.

На сьогодні безвіз ЄС було скасовано лише для однієї держави – Вануату.