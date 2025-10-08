В Молдове успокоили граждан, обеспокоенных возможным прекращением безвиза с ЕС

Спикер молдавского правительства Даниэль Воде сказал, что гражданам Молдовы "нет причин беспокоиться" о возможных изменениях визового режима с Европейским Союзом.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NewsMaker.

По словам Воде, в последние дни появились дискуссии, связанные с решением Европейского парламента об упрощенной процедуре приостановления безвизового режима.

"Хочу объяснить просто и прямо: у граждан Молдовы нет причин для беспокойства. Мы – страна-кандидат на вступление в Европейский Союз, и граждане Молдовы соблюдают правила передвижения в странах ЕС", – сказал представитель молдавского правительства.

Воде добавил, что правительство Молдовы ежегодно совместно с европейскими структурами готовит отчет о выполнении соглашения о либерализации визового режима, "поэтому не существует никаких рисков для визового режима, которым мы пользуемся".

Как сообщала "Европейская правда", Европейский парламент 7 октября проголосовал за законопроект, вводящий более простой механизм приостановления безвизового режима для стран, которые представляют угрозу безопасности ЕС или нарушают права человека.

Реформа, которая будет утверждена Советом ЕС 17 ноября, касается 61 государства, граждане которых в настоящее время могут путешествовать в Шенгенскую зону без виз на срок до 90 дней в течение 180-дневного периода.

На сегодняшний день безвизовый режим ЕС был отменен только для одного государства – Вануату.