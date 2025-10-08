Ердоган після зустрічі з Трампом сподівається на розблокування угоди щодо F-35
Турецький президент Реджеп Таїп Ердоган висловив надію, що його зустріч з президентом США Дональдом Трампом минулого місяця допоможе скасувати санкції, які блокують придбання Туреччиною літаків F-35.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.
Санкції США, застосовані у 2020 році проти Туреччини через придбання російських систем протиповітряної оборони С-400, та звинувачення турецького банку Halkbank у допомозі Ірану в обході окремих санкцій, стали ключовими питаннями під час переговорів Трампа й Ердогана в Білому домі два тижні тому.
Після зустрічі сторони, однак, не оголосили про досягнення жодних домовленостей щодо цих питань.
"Я сподіваюся, що питання F-35 буде вирішено, а санкції… будуть скасовані. Ми повинні цього досягти. Наш візит відкрив нову еру в турецько-американських відносинах і ще більше зміцнив діалог і дружбу між нами", – сказав турецький лідер у четвер.
Окремо він згадав ситуацію з Halkbank: за словами Ердогана, що Трамп повідомив йому як у Білому домі, так і під час телефонної розмови, що проблема з банком "для нас вирішена".
Трамп раніше казав, що вірить у готовність Туреччини погодитися на його вимогу припинити купівлю російської нафти та що він може зняти американські санкції з Анкари, щоб вона могла придбати американські винищувачі F-35.
За даними ЗМІ, Туреччина обговорює з США розробку родовищ рідкісноземельних елементів у західній Анатолії.