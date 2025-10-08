Эрдоган после встречи с Трампом надеется на разблокирование соглашения по F-35

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган выразил надежду, что его встреча с президентом США Дональдом Трампом в прошлом месяце поможет отменить санкции, которые блокируют приобретение Турцией самолетов F-35.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Санкции США, примененные в 2020 году против Турции из-за приобретения российских систем противовоздушной обороны С-400, и обвинения турецкого банка Halkbank в помощи Ирану в обходе отдельных санкций, стали ключевыми вопросами во время переговоров Трампа и Эрдогана в Белом доме две недели назад.

После встречи стороны, однако, не объявили о достижении каких-либо договоренностей по этим вопросам.

"Я надеюсь, что вопрос F-35 будет решен, а санкции... будут отменены. Мы должны этого достичь. Наш визит открыл новую эру в турецко-американских отношениях и еще больше укрепил диалог и дружбу между нами", – сказал турецкий лидер в четверг.

Отдельно он упомянул ситуацию с Halkbank: по словам Эрдогана, Трамп сообщил ему как в Белом доме, так и во время телефонного разговора, что проблема с банком "для нас решена".

Трамп ранее говорил, что верит в готовность Турции согласиться на его требование прекратить покупку российской нефти и что он может снять американские санкции с Анкары, чтобы она могла приобрести американские истребители F-35.

По данным СМИ, Турция обсуждает с США разработку месторождений редкоземельных элементов в западной Анатолии.