Єврокомісар шокований небезпекою деяких товарів на Shein і Temu

Єврокомісар з питань юстиції Майкл Макграт висловив шок від токсичності та небезпечності деяких товарів, що продаються на торговельних платформах Shein і Temu.

Про це він розповів в інтерв’ю The Guardian, повідомляє "Європейська правда".

З огляду на те, що щодня до ЄС надходить 12 мільйонів недорогих посилок від інтернет-магазинів за межами блоку, Майкл Макграт пообіцяв вжити жорстких заходів проти продажу товарів, які грубо порушують закон.

Він чекає на результати таємної операції "таємних покупців" по всьому ЄС, щоб додатково перевірити вже зібрані докази того, що китайські роздрібні продавці обходять закони ЄС.

Серед найгірших прикладів, з якими зіткнувся Макграт, були дитячі пустушки з кульками, що легко відпадають, які становлять небезпеку удушення для дитини.

Серед інших товарів, згаданих депутатами Європарламенту в звіті, опублікованому цього місяця, є дитячі дощовики з токсичними хімічними речовинами, сонцезахисні окуляри без УФ-фільтра та дитячі шорти з шнурками, довжина яких перевищує норму, що створює небезпеку спотикання.

"Я шокований цим, і вважаю, що ми маємо обов'язок захищати європейських споживачів", – сказав Макграт в інтерв'ю Guardian.

Минулого року Safety Gate отримала рекордну кількість попереджень – 4137, з яких більше як третина стосувалися косметичних засобів.

Макграт також занепокоєний тим, що платформи Shein i Temu, які за останні два роки набули величезної популярності, завдають шкоди місцевим підприємствам через недобросовісну конкуренцію.

"Я твердо переконаний, що ми маємо посилити контроль за дотриманням законів про безпеку продукції та правил захисту споживачів. Йдеться не лише про захист споживачів, а й про дуже серйозну проблему рівних умов для європейських підприємств, оскільки вони мають конкурувати з продавцями, які не дотримуються наших правил", – сказав він.

Нагадаємо, у червні Сенат Франції схвалив версію закону, що регулює "швидку моду", який у разі набрання чинності заборонить рекламу таких китайських платформ, як Shein і Temu.

Нагадаємо, влітку 2023 року Європарламент затвердив нові правила щодо виробництва та утилізації батарейок.