В Германии начали расследование в отношении китайской платформы Temu

Федеральное картельное ведомство Германии в среду объявило о начале расследования в отношении китайского гиганта электронной коммерции Temu, заявив, что хочет проверить условия для торговцев и отношение компании к поставщикам.

Об этом сообщает DW, пишет "Европейская правда".

Глава антимонопольного органа Андреас Мундт в своем заявлении отметил, что ежемесячно более 100 миллионов пользователей с европейских рынков посещают платформу Temu.

"Уже почти год как торговая платформа открыта для немецких поставщиков. Мы проверяем подозрение, что Temu может устанавливать неприемлемые условия ценообразования для торговцев на немецком рынке", – сказал Мундт.

"Такие действия могут представлять серьезную угрозу для конкуренции и, в конечном итоге, привести к повышению цен в других каналах сбыта", – добавил он.

Расследование официально направлено против материнской компании Whaleco Technology Limited, базирующейся в Дублине, Ирландия, которая является известным членом ЕС с низким уровнем корпоративного налога.

Temu имеет примерно 19,3 миллиона активных пользователей в Германии, что составляет более четверти взрослого населения.

Данных об обороте или объеме торговли платформы Temu нет, но эксперты сходятся во мнении, что ее доходы резко выросли в 2024 году на фоне ее экспансии в Европе и Америке.

Оценки годового оборота колеблются в пределах от 30 до 70 миллиардов долларов, что в два-четыре раза превышает показатель 2023 года.

В июле этого года Temu также подверглась критике со стороны Европейской комиссии, которая обвинила компанию в нарушении законодательства ЕС из-за недостаточных мер по борьбе с продажей незаконных товаров.

А еврокомиссар по вопросам юстиции Майкл Макграт выразил шок от токсичности и опасности некоторых товаров, продаваемых на торговых платформах Shein и Temu.