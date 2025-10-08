Посол у НАТО: Європа має прискорити закупівлю американської зброї для України
Голова представництва України при НАТО Альона Гетьманчук закликала європейських союзників активізувати закупівлі американської зброї для Києва.
Як повідомляє "Європейська правда", про це вона сказала в інтервʼю агентству AFP.
Гетьманчук пояснила, що в окремих випадках тільки США мають озброєння, необхідне Україні для протистояння російській агресії.
"Європейські країни-члени НАТО не в змозі замінити американську зброю ні за типами, ні за обсягами, ні за швидкістю постачання", – сказала українська дипломатка.
"Річ не в тім, що ми віддаємо перевагу американській зброї перед французькою, німецькою чи іншою європейською зброєю – проблема в тому, що ми просимо США про зброю, яку європейські країни не можуть надати", – додала вона.
Гетьманчук нагадала, що на тлі настання зими Росія вже розпочала "інтенсивні атаки" на енергетичну інфраструктуру України напередодні зими і додатково почала уражати обʼєкти газовидобування.
Як відомо, європейські країни купують американську зброю для України в межах програми PURL, розробленої президентом Дональдом Трампом і главою НАТО Марком Рютте в липні.
Наразі було профінансовано зброю на суму 2 мільярди доларів, а президент України Володимир Зеленський висловив сподівання, що щомісячні поставки на суму 1 мільярд доларів.
Київ казав, що особливо покладається на США в питанні постачання життєво важливих засобів протиповітряної оборони та ракет дальньої дії на тлі посилення Росією бомбардування України.