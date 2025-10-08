Посол в НАТО: Европа должна ускорить закупку американского оружия для Украины

Глава представительства Украины при НАТО Алена Гетьманчук призвала европейских союзников активизировать закупки американского оружия для Киева.

Как сообщает "Европейская правда", об этом она сказала в интервью агентству AFP.

Гетьманчук пояснила, что в отдельных случаях только США имеют вооружение, необходимое Украине для противостояния российской агрессии.

"Европейские страны-члены НАТО не в состоянии заменить американское оружие ни по типам, ни по объемам, ни по скорости поставок", – сказала украинская дипломатка.

"Дело не в том, что мы предпочитаем американское оружие французскому, немецкому или другому европейскому оружию – проблема в том, что мы просим США об оружии, которое европейские страны не могут предоставить", – добавила она.

Гетьманчук напомнила, что на фоне наступления зимы Россия уже начала "интенсивные атаки" на энергетическую инфраструктуру Украины накануне зимы и дополнительно начала поражать объекты газодобычи.

Как известно, европейские страны покупают американское оружие для Украины в рамках программы PURL, разработанной президентом Дональдом Трампом и главой НАТО Марком Рютте в июле.

На данный момент было профинансировано оружие на сумму 2 миллиарда долларов, а президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду, что ежемесячные поставки будут составлять 1 миллиард долларов.

Киев заявлял, что особенно полагается на США в вопросе поставок жизненно важных средств противовоздушной обороны и ракет дальнего действия на фоне усиления Россией бомбардировок Украины.