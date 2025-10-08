Премʼєр Франції, який іде у відставку, провів фінальну зустріч із Макроном

Виконувач обовʼязків премʼєр-міністра Франції Себастьєн Лекорню у середу провів останню зустріч з президентом Емманюелем Макроном після свого оголошення про відставку.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Figaro.

Лекорню прибув у середу ввечері до Єлисейського палацу, аби повідомити Макрону про результати "фінальних переговорів" з різними політичними партіями.

Провести ці переговори доручив сам Макрон для "визначення платформи дій та стабільності для країни".

Зустріч, за даними журналістів, тривала 1 годину 40 хвилин. Після цього Лекорню має дати інтервʼю на телеканалі France 2.

Нагадаємо, Франція занурилася у ще глибшу політичну кризу з 6 жовтня, коли нещодавно призначений прем’єром Себастьєн Лекорню, соратник Макрона, подав у відставку.

Після цього почалися заклики до дострокових парламентських виборів та відставки Макрона. Зокрема, ультраправе "Національне об’єднання" наголошує, що не бачить іншого сценарію, аніж розпуск парламенту.

Водночас Лекорню після переговорів з різними партіями вважає, що розпуск парламенту малоймовірний.

Читайте детальніше у статті Юрія Панченка, як Макрон втрачає контроль у Франції та чи уникне він перевиборів.