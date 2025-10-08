Уходящий в отставку премьер Франции провел заключительную встречу с Макроном

Исполняющий обязанности премьер-министра Франции Себастьен Лекорню в среду провел последнюю встречу с президентом Эммануэлем Макроном после своего объявления об отставке.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro.

Лекорню прибыл в среду вечером в Елисейский дворец, чтобы сообщить Макрону о результатах "финальных переговоров" с различными политическими партиями.

Провести эти переговоры поручил сам Макрон для "определения платформы действий и стабильности для страны".

Встреча, по данным журналистов, длилась 1 час 40 минут. После этого Лекорню должен дать интервью на телеканале France 2.

Напомним, Франция погрузилась в еще более глубокий политический кризис с 6 октября, когда недавно назначенный премьером Себастьен Лекорню, соратник Макрона, подал в отставку.

После этого начались призывы к досрочным парламентским выборам и отставке Макрона. В частности, ультраправое "Национальное объединение" подчеркивает, что не видит другого сценария, кроме роспуска парламента.

В то же время Лекорню после переговоров с различными партиями считает, что роспуск парламента маловероятен.

