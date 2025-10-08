Ле Пен вважає "неминучим" розпуск парламенту Франції 

Неформальна лідерка правопопулістського "Національного об’єднання" Марін Ле Пен вважає, що за теперішньої політичної кризи у Франції розпуск парламенту є "неминучим".

Як повідомляє "Європейська правда", її слова наводять BFMTV та Le Figaro.

Ле Пен заявила, що вважає розпуск Національної асамблеї "неминучим" кроком для того, щоб вивести країну з політичної кризи.

"Невдоволення і розкол сягнули такого рівня, що лише голос французького народу може дозволити Франції визначитися з напрямком", – заявила вона.

Марін Ле Пен продовжила критикувати тих, хто "боїться звернутися до думки виборців".

Також вона заявила, що їхня політсила не підтримає жоден новий уряд, навіть якщо новий прем’єр погодиться скасувати непопулярну пенсійну реформу.

"Я очікую на розпуск. Або відставки (Макрона), це було б також добре", – сказала Ле Пен.

Нагадаємо, Себастьєн Лекорню, який подав у відставку з посади прем’єра, після переговорів з різними партіями вважає, що розпуск парламенту малоймовірний.

Тим часом ліві партії вимагають від Макрона призначити прем'єра з їхніх лав, нагадуючи, що були переможцями попередніх парламентських виборів.