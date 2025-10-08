Прем’єр Франції, що подав у відставку, назвав малоймовірним розпуск парламенту

Себастьєн Лекорню, який подав у відставку з посади прем’єр-міністра Франції, після проведення низки переговорів з різними політичними партіями заявив, що можливість розпуску парламенту виглядає малоймовірною.

Як повідомляє "Європейська правда", його заяву наводить Reuters.

Лекорню зазначив, що переговори показали загальну готовність ухвалити бюджет до кінця року.

"Ця готовність створює імпульс і зближення, що, очевидно, робить можливість розпуску більш віддаленою", – сказав він у зверненні, з яким виступив на подвір'ї палацу Матіньон у Парижі.

Він додав, що пізніше в середу ввечері зустрінеться з президентом Емманюелем Макроном, щоб обговорити результати своїх переговорів з політичними партіями.

Нагадаємо, 6 жовтня Лекорню подав президенту Емманюелю Макрону заяву про відставку. Він провів на посаді рекордно короткі 27 днів, а його уряд – менше доби.

Після цього почали лунати заклики розпустити парламент та оголосити дострокові вибори.

У понеділок Макрон попросив Лекорню протягом наступних двох днів визначити "платформу дій і стабільності".

Читайте також: 14 годин на повалення уряду. Як Макрон втрачає контроль у Франції та чи уникне він перевиборів.