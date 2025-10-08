Лекорню: наступного премʼєра Франції призначать "протягом 48 годин"

Виконувач обовʼязків премʼєр-міністра Франції Себастьєн Лекорню сказав, що його наступника мають призначити в найближчі дні.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Figaro, про це він сказав в інтервʼю France 2 ввечері в середу.

Лекорню сказав, що після останніх двох днів переговорів з парламентськими партіями, які він провів за дорученням президента Емманюеля Макрона, вважає, "що моя місія завершена".

"Більшість членів Національної асамблеї відмовляється від розпуску, оскільки розуміє, що розпуск не принесе (жодного рішення. – Ред.). Є кілька груп, які готові домовитися про спільний бюджет", – сказав він.

Французький премʼєр, який іде у відставку, також сказав, що Макрон повинен призначити нового очільника уряду "протягом найближчих 48 годин".

Таким чином, якщо судити зі слів Лекорню після його зустрічі з президентом Франції, останній не має наміру розпускати парламент чи йти у відставку – як його закликали інші політичні сили.

Нагадаємо, Франція занурилася у ще глибшу політичну кризу з 6 жовтня, коли нещодавно призначений прем’єром Себастьєн Лекорню, соратник Макрона, подав у відставку.

Читайте детальніше у статті Юрія Панченка, як Макрон втрачає контроль у Франції та чи уникне він перевиборів.