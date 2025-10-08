Лекорню: следующего премьера Франции назначат "в течение 48 часов"

Исполняющий обязанности премьер-министра Франции Себастьен Лекорню сказал, что его преемник должен быть назначен в ближайшие дни.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro, об этом он сказал в интервью France 2 вечером в среду.

Лекорню сказал, что после последних двух дней переговоров с парламентскими партиями, которые он провел по поручению президента Эмманюэля Макрона, считает, "что моя миссия завершена".

"Большинство членов Национальной ассамблеи отказывается от роспуска, поскольку понимает, что роспуск не принесет (никакого решения. – Ред.). Есть несколько групп, которые готовы договориться о совместном бюджете", – сказал он.

Французский премьер, который уходит в отставку, также сказал, что Макрон должен назначить нового главу правительства "в течение ближайших 48 часов".

Таким образом, если судить по словам Лекорню после его встречи с президентом Франции, последний не намерен распускать парламент или уходить в отставку – как его призывали другие политические силы.

Напомним, Франция погрузилась в еще более глубокий политический кризис с 6 октября, когда недавно назначенный премьером Себастьен Лекорню, соратник Макрона, подал в отставку.

Читайте подробнее в статье Юрия Панченко, как Макрон теряет контроль во Франции и избежит ли он перевыборов.