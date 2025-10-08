Сійярто вжахнувся словам Туска про "Північний потік": "захищає терористів"

Угорський міністр закордонних справ Петер Сійярто звинуватив премʼєра Польщі Дональда Туска в "захисті терористів" через його коментар про вибухи на російських газогонах "Північні потоки".

Як повідомляє "Європейська правда", про це він написав на Х.

Сійярто опублікував допис у відповідь на слова Туска напередодні. Той сказав, що проблема "Північного потоку-2" полягає не в тому, що його підірвали, а "що його побудували".

"За словами Дональда Туска, підрив газопроводу є прийнятним. Це шокує, оскільки змушує замислитися, що ще можна підірвати і вважати це виправданим або навіть похвальним. Зрозуміло одне: ми не хочемо Європи, де прем'єр-міністри захищають терористів", – написав глава МЗС Угорщини.

Коментар Туска зʼявився на тлі затримання в Польщі українця Володимира Журавльова. Німеччина видала ордер на його арешт у червні 2024 року у справі про підрив "Північних потоків".

49-річний українець стверджує, що не мав нічого спільного з атакою.

Нещодавно польський прем’єр Дональд Туск заявив, що екстрадиція затриманого українця не відповідає інтересам Польщі.