Сийярто ужаснулся словами Туска о "Северном потоке": "защищает террористов"

Венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто обвинил премьера Польши Дональда Туска в "защите террористов" из-за его комментария о взрывах на российских газопроводах "Северные потоки".

Как сообщает "Европейская правда", об этом он написал на Х.

Сьянтяро опубликовал пост в ответ на слова Туска накануне. Тот сказал, что проблема "Северного потока-2" заключается не в том, что его взорвали, а "что его построили".

"По словам Дональда Туска, подрыв газопровода является приемлемым. Это шокирует, поскольку заставляет задуматься, что еще можно взорвать и считать это оправданным или даже похвальным. Понятно одно: мы не хотим Европы, где премьер-министры защищают террористов", – написал глава МИД Венгрии.

Комментарий Туска появился на фоне задержания в Польше украинца Владимира Журавлева. Германия выдала ордер на его арест в июне 2024 года по делу о подрыве "Северных потоков".

49-летний украинец утверждает, что не имел никакого отношения к атаке.

Недавно польский премьер Дональд Туск заявил, что экстрадиция задержанного украинца не соответствует интересам Польши.