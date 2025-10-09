Вучич накинувся на Туреччину за продаж Косову військових дронів

Президент Сербії Александар Вучич звинуватив Туреччину в порушенні міжнародного права і дестабілізації ситуації на Західних Балканах через продаж озброєння Косову.

Заяву сербського президента наводить Politico, повідомляє "Європейська правда".

8 жовтня до Косова прибули тисячі дронів-камікадзе Skydagger, вироблені в Туреччині.

"Я вражений поведінкою Туреччини і грубим порушенням Статуту ООН і резолюції 1244 Ради безпеки ООН, а також триваючим озброєнням влади Приштини", – заявив Вучич.

За його словами, "Туреччина не хоче стабільності на Західних Балканах і знову мріє про відновлення Османської імперії".

"Сербія – маленька країна, але ми ясно зрозуміли цей сигнал", – додав Вучич.

Хоча резолюція Радбезу ООН від 1998 року забороняє продаж або постачання зброї до Косова, ухвалена рік по тому резолюція 1244, зазначає, що ця заборона "не поширюється на зброю та пов'язані з нею матеріали, призначені для використання міжнародними цивільними та безпековими структурами".

Нагадаємо, у вересні Косово звинуватило Сербію у порушенні повітряного простору дронами.

Влада Косова неодноразово звинувачувала Сербію в створенні загрози безпеці.