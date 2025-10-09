Вучич набросился на Турцию за продажу Косову военных дронов

Президент Сербии Александар Вучич обвинил Турцию в нарушении международного права и дестабилизации ситуации на Западных Балканах из-за продажи вооружения Косову.

Заявление сербского президента приводит Politico, сообщает "Европейская правда".

8 октября в Косово прибыли тысячи дронов-камикадзе Skydagger, произведенные в Турции.

"Я поражен поведением Турции и грубым нарушением Устава ООН и резолюции 1244 Совета безопасности ООН, а также продолжающимся вооружением власти Приштины", – заявил Вучич.

По его словам, "Турция не хочет стабильности на Западных Балканах и снова мечтает о восстановлении Османской империи".

"Сербия – маленькая страна, но мы ясно поняли этот сигнал", – добавил Вучич.

Хотя резолюция Совбеза ООН от 1998 года запрещает продажу или поставку оружия в Косово, принятая год спустя резолюция 1244, отмечает, что этот запрет "не распространяется на оружие и связанные с ним материалы, предназначенные для использования международными гражданскими и структурами безопасности".

Напомним, в сентябре Косово обвинило Сербию в нарушении воздушного пространства дронами.

Власти Косова неоднократно обвиняли Сербию в создании угрозы безопасности.