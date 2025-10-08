Тисячі дронів-камікадзе Skydagger прибули з Туреччини до Косова

В міжнародний аеропорт Приштини у середу прибули тисячі дронів-камікадзе Skydagger, вироблені в Туреччині.

Про це повідомив очільник уряду Косова Альбін Курті на своїй Facebook-сторінці, пише "Європейська правда".

За словами Курті, ці вдосконалені дрони є частиною контракту, підписаного в грудні минулого року з турецькою компанією Baykar, основним виробником Skydagger.

фото з Facebook курті

Безпілотники мали прибути у січні 2026 року, але приїхали на три місяці раніше. Десятки солдатів Служби безпеки Косова вже пройшли навчання з їх використання.

"Закупівлею цього контингенту безпілотних літальних апаратів, поряд із TB2 Bayraktar та безпілотниками Puma, ми продовжуємо підвищувати і нарощувати ударну міць нашої армії з метою створення спроможної та скоординованої сили, що відповідає новим технологічним досягненням і тактикам сучасної війни", – написав Курті.

Дрони були завантажені на багатофункціональні вантажівки Rheinmetall, які Косово отримало минулого року.

Нагадаємо, у вересні Косово звинуватило Сербію у порушенні повітряного простору дронами.

Влада Косова неодноразово звинувачувала Сербію в створенні загрози безпеці.