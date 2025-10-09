Reuters: ООН на чверть скоротить миротворчі місії через невизначеність з коштами від США

Організація Об’єднаних Націй готується на чверть скоротити чисельність миротворців, залучених у дев’яти місіях в різних країнах світу, через невизначеність з подальшим фінансуванням від США.

Про це повідомляє Reuters, пише "Європейська правда".

У найближчі місяці ООН планує на чверть скоротити чисельність миротворців у дев’яти місіях через нестачу коштів і невизначеність з подальшим фінансуванням від США.

"Нам потрібно повернути близько 25% усіх миротворчих і поліцейських сил, а також їхнє обладнання і значну чисельність цивільного персоналу", – повідомив високопосадовець ООН на умовах анонімності.

Він уточнив, що йдеться приблизно про 13-14 тисяч миротворчих військ та поліції.

Сполучені Штати є основним "гаманцем" для фінансування миротворчих сил ООН і забезпечують понад 26% фінансування. На другому місці – Китай, який надає близько 24%.

За словами ще одного посадовця в ООН, ще до початку нового фінансового року з 1 липня США не надали 1,5 млрд доларів, на які розраховували, і зараз "заборгували" ще 1,3 млрд, тож бракує вже 2,8 млрд.

У Вашингтоні нібито запевнили, що невдовзі перерахують транш близько 680 млн доларів.

У серпні президент Дональд Трамп в односторонньому порядку скасував близько 800 млн доларів, передбачених на фінансування миротворчих операцій у 2024-2025 роках, а фінансовий відділ Білого дому пропонує вилучити фінансування на місії ООН у 2026 році, посилаючись на невдачі операцій у Малі, Лівані та Конго.

Всього через нестачу коштів скоротити можуть місії у Косові, на Кіпрі, в Південному Судані, ДРК, Лівані, ЦАР, Західній Сахарі, демілітаризованій зоні на Голанських висотах між Ізраїлем та Сирією.

У своєму виступі на Генасамблеї ООН у вересні Трамп покритикував організацію за неефективність.

Також він наголосив, що Європа "фінансує війну проти себе", купуючи енергоносії в РФ.

На початку другої каденції Трамп видав укази про вихід США з Ради ООН з прав людини, а також про заборону на майбутнє фінансування агентства ООН з надання допомоги сектору Гази.