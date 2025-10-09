Reuters: ООН на четверть сократит миротворческие миссии из-за неопределенности с финансированием от США

Организация Объединенных Наций готовится на четверть сократить численность миротворцев, задействованных в девяти миссиях в разных странах мира, из-за неопределенности с дальнейшим финансированием от США.

Об этом сообщает Reuters, пишет "Европейская правда".

В ближайшие месяцы ООН планирует на четверть сократить численность миротворцев в девяти миссиях из-за нехватки средств и неопределенности с дальнейшим финансированием от США.

"Нам нужно вернуть около 25% всех миротворческих и полицейских сил, а также их оборудование и значительную численность гражданского персонала", – сообщил высокопоставленный чиновник ООН на условиях анонимности.

Он уточнил, что речь идет примерно о 13-14 тысячах миротворческих войск и полиции.

Соединенные Штаты являются основным "кошельком" для финансирования миротворческих сил ООН и обеспечивают более 26% финансирования. На втором месте – Китай, который предоставляет около 24%.

По словам еще одного чиновника в ООН, еще до начала нового финансового года с 1 июля США не предоставили 1,5 млрд долларов, на которые рассчитывали, и сейчас "задолжали" еще 1,3 млрд, поэтому не хватает уже 2,8 млрд.

В Вашингтоне якобы заверили, что вскоре перечислят транш около 680 млн долларов.

В августе президент Дональд Трамп в одностороннем порядке отменил около 800 млн долларов, предусмотренных на финансирование миротворческих операций в 2024-2025 годах, а финансовый отдел Белого дома предлагает изъять финансирование на миссии ООН в 2026 году, ссылаясь на неудачи операций в Мали, Ливане и Конго.

Всего из-за нехватки средств могут сократить миссии в Косове, на Кипре, в Южном Судане, ДРК, Ливане, ЦАР, Западной Сахаре, демилитаризованной зоне на Голанских высотах между Израилем и Сирией.

В своем выступлении на Генассамблее ООН в сентябре Трамп раскритиковал организацию за неэффективность.

Также он подчеркнул, что Европа "финансирует войну против себя", покупая энергоносители в РФ.

В начале второго срока Трамп издал указы о выходе США из Совета ООН по правам человека, а также о запрете на будущее финансирование агентства ООН по оказанию помощи сектору Газы.