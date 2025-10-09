Мерц і Макрон відреагували на перший крок до миру між Ізраїлем і ХАМАС

Президент Франції Емманюель Макрон та канцлер Німеччини Фрідріх Мерц привітали звістки про перший етап домовленостей між Ізраїлем і ХАМАС за планом, запропонованим Білим домом.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Макрон назвав новини про домовленість між Ізраїлем і ХАМАС "величезною надією для заручників і їхніх родин, для палестинців у Газі та для всього регіону" та подякував за зусилля президента США Дональда Трампа, катарських, єгипетських та турецьких посередників.

"Закликаю сторони чітко дотримуватися умов. Ця домовленість має позначити кінець війни та започаткувати політичну розв’язку, що буде ґрунтуватися на рішенні з двома державами. Франція готова робити свій внесок у досягнення цієї мети", – заявив Емманюель Макрон.

Мерц так само назвав новини про перші домовленості "обнадійливими".

"Вперше за тривалий час з’явилася реальна перспектива настання миру у регіоні. Закликаємо усі сторони дотримуватися обіцянок, завершувати війну і прокладати шлях до сталого миру. Німеччина продовжить рішуче підтримувати цей процес", – написав він.

Перед цим домовленість привітали президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та голова Євроради Антоніу Кошта.

Нагадаємо, 9 жовтня Трамп заявив, що Ізраїль і ХАМАС підписали перший етап мирного плану, який передбачає звільнення всіх заручників і відведення ізраїльських військ на узгоджену лінію.

Раніше адміністрація Трампа оприлюднила деталі цієї пропозиції.