Мерц и Макрон отреагировали на первый шаг к миру между Израилем и ХАМАС

Президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер Германии Фридрих Мерц приветствовали известия о первом этапе договоренностей между Израилем и ХАМАС по плану, предложенному Белым домом.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Макрон назвал новости о договоренности между Израилем и ХАМАС "огромной надеждой для заложников и их семей, для палестинцев в Газе и для всего региона" и поблагодарил за усилия президента США Дональда Трампа, катарских, египетских и турецких посредников.

"Призываю стороны четко придерживаться условий. Эта договоренность должна обозначить конец войны и начать политическую развязку, которая будет основываться на решении с двумя государствами. Франция готова вносить свой вклад в достижение этой цели", – заявил Эмманюэль Макрон.

Мерц так же назвал новости о первых договоренностях "обнадеживающими".

"Впервые за долгое время появилась реальная перспектива наступления мира в регионе. Призываем все стороны соблюдать обещания, завершать войну и прокладывать путь к устойчивому миру. Германия продолжит решительно поддерживать этот процесс", – написал он.

Перед этим договоренность приветствовали президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Евросовета Антониу Кошта.

Напомним, 9 октября Трамп заявил, что Израиль и ХАМАС подписали первый этап мирного плана, который предусматривает освобождение всех заложников и отвод израильских войск на согласованную линию.

Ранее администрация Трампа обнародовала детали этого предложения.