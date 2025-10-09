В Латвії хочуть карати за поширення матеріалів інтимного характеру без згоди

Депутати Сейму Латвії передали на розгляд юридичної комісії парламенту поправки, що передбачають встановлення кримінальної відповідальності за поширення матеріалів інтимного характеру без згоди людини.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

Поправки доповнять Кримінальний кодекс новою статтею, яка встановлює покарання за поширення матеріалів інтимного характеру без згоди людини.

Як йдеться в анотації до законопроєкту, запровадження кримінальної відповідальності забезпечить ефективніший захист основних прав особистості, дасть можливість правоохоронним органам діяти і стане чітким засудженням подібних діянь.

Депутати пропонують встановити, що за публікацію або передачу іншим особам зображення, відеозапису або цифрового зображення, на яких відображені сексуальні дії іншої людини або зображена людина без одягу, якщо це зроблено без згоди цієї особи, передбачається покарання у вигляді позбавлення волі на строк до одного року.

Також законопроєкт передбачає, що за ті самі дії, якщо вони вчинені щодо неповнолітнього або заподіяли істотну шкоду, передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до трьох років.

Голова юридичної комісії Сейму Андрій Юдін зазначив, що чинні норми кримінального права зараз лише частково охоплюють подібні діяння, а цивільно-правової відповідальності часто недостатньо для ефективного захисту прав людини, тому необхідна суворіша реакція з боку суспільства і держави.

