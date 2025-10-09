В Латвии хотят наказывать за распространение материалов интимного характера без согласия

Депутаты Сейма Латвии передали на рассмотрение юридической комиссии парламента поправки, предусматривающие установление уголовной ответственности за распространение материалов интимного характера без согласия человека.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

Поправки дополнят Уголовный кодекс новой статьей, которая устанавливает наказание за распространение материалов интимного характера без согласия человека.

Как говорится в аннотации к законопроекту, введение уголовной ответственности обеспечит эффективную защиту основных прав личности, даст возможность правоохранительным органам действовать и станет четким осуждением подобных деяний.

Депутаты предлагают установить, что за публикацию или передачу другим лицам изображения, видеозаписи или цифрового изображения, на которых запечатлены сексуальные действия другого человека или изображен человек без одежды, если это сделано без согласия этого лица, предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок до одного года.

Также законопроект предусматривает, что за те же действия, если они совершены в отношении несовершеннолетнего или причинили существенный вред, предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.

Председатель юридической комиссии Сейма Андрей Юдин отметил, что действующие нормы уголовного права сейчас лишь частично охватывают подобные деяния, а гражданско-правовой ответственности часто недостаточно для эффективной защиты прав человека, поэтому необходима более строгая реакция со стороны общества и государства.

Напомним, в начале сентября итальянская прокуратура начала расследование в отношении порнографического веб-сайта, на котором, по сообщениям, были размещены отредактированные изображения известных итальянок, в частности премьера Джорджи Мелони.

А в мае советник премьер-министра Швеции по нацбезопасности Тобиас Тыберг подал в отставку менее чем через сутки после назначения – после того, как стало известно о его откровенных фотографиях в приложении Grindr.