Топгенерал: Румунія готова допомогти Молдові, якщо вона зазнає нападу

Головнокомандувач армії Румунії Георгіца Влад заявив, що Румунія як близький союзник Молдови готова допомогти їй, якби країна зазнала агресії з боку Росії.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав в інтерв’ю румунському Euronews.

Генерал зазначив, що Румунія вже зараз допомагає Молдові розбудовувати обороноздатність і для цього є багато спільних програм.

"Румунія залишається відданим союзником Молдови, у нас стратегічне партнерство і ми безперечно допоможемо Республіці Молдова у разі атаки", – сказав Георгіца Влад.

Він зауважив, що Румунія має закон, який передбачає, що країна має у разі війни допомагати своїм громадянам за межами національних кордонів.

"Румунія має політичні, військові та інші інструменти для підтримки Молдови та зокрема румунських громадян у Молдові", – додав він.

Серед молдован дуже багато людей мають подвійне громадянство – рідної країни та Румунії.

Головнокомандувач вважає, що реальний напад Росії на Румунію – дуже малоймовірний сценарій.

"За нашою аналітикою, напад РФ на якусь країну НАТО – малоймовірний, але не виключений. А ми, як військові, не можемо відкидати жодного сценарію. А ще Росія завжди практикувала дії "під чужим прапором", розширювала гібридну війну… Росіяни будуть застосовувати усі методи для досягнення своїх цілей, передусім для знищення України… Але я не вірю у можливий напад Росії зараз чи у найближчому майбутньому", – зазначив він.

