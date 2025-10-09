Топ-генерал: Румыния готова помочь Молдове, если она подвергнется нападению

Главнокомандующий армии Румынии Георгица Влад заявил, что Румыния как близкий союзник Молдовы готова помочь ей в случае агрессии со стороны России.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал в интервью румынскому Euronews.

Генерал отметил, что Румыния уже сейчас помогает Молдове развивать обороноспособность и для этого есть много совместных программ.

"Румыния остается преданным союзником Молдовы, у нас стратегическое партнерство и мы определенно поможем Республике Молдова в случае атаки", – сказал Георгица Влад.

Он отметил, что в Румынии есть закон, который предусматривает, что страна должна в случае войны помогать своим гражданам за пределами национальных границ.

"Румыния имеет политические, военные и другие инструменты для поддержки Молдовы и, в частности, румынских граждан в Молдове", – добавил он.

Среди молдаван очень много людей имеют двойное гражданство – родной страны и Румынии.

Главнокомандующий считает, что реальное нападение России на Румынию – очень маловероятный сценарий.

"По нашей аналитике, нападение РФ на какую-то страну НАТО – маловероятно, но не исключено. А мы, как военные, не можем исключать ни одного сценария. А еще Россия всегда практиковала действия "под чужим флагом", расширяла гибридную войну... Россияне будут применять все методы для достижения своих целей, прежде всего для уничтожения Украины... Но я не верю в возможное нападение России сейчас или в ближайшем будущем", – отметил он.

Напомним, президент Румынии верит, что Молдова станет членом ЕС "через три года" и что Приднестровье не является препятствием для этого.

Читайте также: Приднестровью готовят деоккупацию. Что дает основания ждать скорого объединения Молдовы.