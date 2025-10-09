Европарламент отклонил вотумы недоверия Еврокомиссии, фон дер Ляйен остается в должности

Европейский парламент во время голосования на пленарном заседании в четверг, 9 октября, не поддержал два представления о вотуме недоверия Европейской комиссии во главе с президентом Урсулой фон дер Ляйен.

Об этом передает корреспондент "Европейской правды" из Страсбурга.

Европарламент не поддержал требования политгрупп "Левые" и "Патриоты за Европу" об отставке фон дер Ляйен.

За представление о вотуме недоверия Еврокомиссии от политической группы "Левые" проголосовали 179 евродепутатов, 378 – против, 37 – воздержались.

За представление от крайне правой группы "Патриоты для Европы" проголосовали 133 депутата, против – 383, воздержались – 78.

Это означает, что действующий состав Еврокомиссии во главе с Урсулой фон дер Ляйен остается на должностях.

Стоит добавить, что в обоих голосованиях приняли участие 594 депутата Европарламента.

Как сообщала "Европейская правда", в понедельник, 6 октября, Европарламент провел дебаты по вотуму недоверия действующему составу Еврокомиссии во главе с президентом Урсулой фон дер Ляйен – по требованию депутатских групп "Левые" и "Патриоты за Европу".

10 июля 2025 года Европарламент уже не поддержал вотум недоверия Еврокомиссии во главе с фон дер Ляйен, инициированный румынскими ультраправыми.

Больше читайте в материале "ЕвроПравды": Орбан и коммунисты против Урсулы фон дер Ляйен: смогут ли "сбить" проукраинскую руководительницу ЕК.