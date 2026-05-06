У Фінляндії внесли проєкт про заборону масок на протестах – після інцидентів 1 травня

У парламенті Фінляндії внесли проєкт закону про заборону закривати обличчя під час демонстрацій – після того, як у Тампере на 1 травня сталися сутички між учасниками ходи правих рухів та контрдемонстрантами.

Про це повідомляє Yle, пише "Європейська правда".

Депутат від опозиційної Центристської партії Йоуні Оваска вніс законопроєкт щодо посилення заборони на використання масок і балаклав на демонстраціях та інших публічних заходах.

"Закриття обличчя у такий спосіб, що це не дозволяє ідентифікувати особу, послаблює відповідальність та збільшує ризики безладів", – зазначає депутат.

Серед аргументів він наводить події у Тампере на 1 травня, коли сталися сутички між учасниками ходи правих рухів та їхніми опонентами, серед яких багато були із закритими обличчями. Прем’єр Петтері Орпо та мер міста після того висловили думку, що норми щодо використання масок, ймовірно, слід переглянути.

Проєкт пропонує заборонити учасникам публічних заходів закривати обличчя таким чином, що це суттєво ускладнює ідентифікацію особи – з винятками, коли маска виправдана медичними причинами, або коли маска безпосередньо пов’язана з "мистецьким чи символічним меседжем протесту" і це не поєднується із загрозливими чи насильницькими діями.

За чинним законодавством, у Фінляндії не дозволено закривати обличчя у громадських місцях, якщо це поєднується "з явним наміром насильницьких дій чи пошкодження майна".

Головний інспектор поліції Ілкка Коскімякі висловив думку, що маскам не місце на демонстраціях.

В Італії під час першотравневого маршу сталися сутички з поліцією. У Стамбулі на першотравневих протестах затримали майже 400 людей.