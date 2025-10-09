Трамп і президент Фінляндії підпишуть меморандум про будівництво криголамів для США

Президент США Дональд Трамп і його фінський колега Александр Стубб зустрінуться в четвер у Білому домі, де буде погоджено домовленість про придбання Береговою охороною США до чотирьох криголамів з фінських верфей.

Про це повідомило агентство Reuters, пише "Європейська правда".

Трамп постійно закликає США придбати до 40 нових криголамів, щоб посилити національну безпеку США в Арктиці та протидіяти все більшому впливу Китаю та Росії.

Представник Білого дому заявив, що Трамп підпише меморандум про взаєморозуміння з Фінляндією щодо будівництва чотирьох Arctic security cutters (ASC) – великих полярних криголамів – на верфях у Фінляндії.

"Потім ми використаємо фінський досвід для будівництва до семи нових ASC на верфях, розташованих у США", – сказав представник Білого дому.

Президент Фінляндії Стубб у четвер підтвердив, що відповідний меморандум буде підписано.

Мета полягає в тому, щоб перший криголам був поставлений до 2028 року.

За словами посадовця Білого дому, оперативний полярний флот берегової охорони наразі включає лише два оперативних ASC.

Трамп і Стубб, ймовірно, також обговорять війну Росії проти України.

Фінляндія є провідним світовим виробником криголамів: близько 80% існуючих суден спроєктовані її компаніями, а близько 60% з них побудовані на її верфях.

Фінські лідери давно виступають за укладення угод зі США щодо криголамів, але такі спроби раніше були відхилені через Закон Джонса – американський закон, який надає пріоритет вітчизняним підприємствам у морській галузі.

Тема закупівлі криголамів у Фінляндії була піднята на зустрічі Стубба і Трампа наприкінці березня у Флориді.

Нагадаємо, у серпні у Фінляндії почали будувати криголам Канаді для оборони Арктики.