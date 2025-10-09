Трамп и президент Финляндии подпишут меморандум о строительстве ледоколов для США

Президент США Дональд Трамп и его финский коллега Александр Стубб встретятся в четверг в Белом доме, где будет согласована договоренность о приобретении Береговой охраной США до четырех ледоколов с финских верфей.

Об этом сообщило агентство Reuters, пишет "Европейская правда".

Трамп постоянно призывает США приобрести до 40 новых ледоколов, чтобы усилить национальную безопасность в Арктике и противодействовать все большему влиянию Китая и России.

Представитель Белого дома заявил, что Трамп подпишет меморандум о взаимопонимании с Финляндией по строительству четырех Arctic security cutters (ASC) – больших полярных ледоколов – на верфях в Финляндии.

"Затем мы используем финский опыт для строительства до семи новых ASC на верфях, расположенных в США", – сказал представитель Белого дома.

Президент Финляндии Стубб в четверг подтвердил, что соответствующий меморандум будет подписан.

Цель в том, чтобы первый ледокол был поставлен до 2028 года.

По словам чиновника Белого дома, оперативный полярный флот береговой охраны сейчас включает только два оперативных ASC.

Трамп и Стубб, вероятно, также обсудят войну России против Украины.

Финляндия является ведущим мировым производителем ледоколов: около 80% существующих судов спроектированы ее компаниями, а около 60% из них построены на ее верфях.

Финские лидеры давно выступают за заключение соглашений с США по ледоколам, но такие попытки ранее были отклонены из-за Закона Джонса – американского закона, который предоставляет приоритет отечественным предприятиям в морской отрасли.

Тема закупки ледоколов у Финляндии была поднята на встрече Стубба и Трампа в конце марта во Флориде.

Напомним, в августе в Финляндии начали строить ледокол Канаде для обороны Арктики.