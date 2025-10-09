В Литве неоднозначно восприняли понижение уровня охраны Тихановской

Решение Литвы снизить уровень защиты Светланы Тихановской, лидера оппозиции Беларуси, вызвало неоднозначную реакцию политиков и экспертов в этой балтийской стране.

В начале этой недели литовские чиновники объявили, что Тихановская больше не будет получать такого же уровня охраны, как государственные лидеры. Вместо этого ее безопасностью теперь будут заниматься сотрудники криминальной полиции.

Депутат от консерваторов и член парламентской группы "За демократическую Беларусь" Жигимантас Павильонис назвал решение преждевременным и опасным.

"Мы не понимаем этого решения, потому что совершенно непонятно, почему уровень угрозы сейчас считается ниже", – сказал он.

"Наоборот, ситуация в нашем регионе только ухудшается. Возможно, это связано с политикой некоторых радикальных партий в правительстве, которые хотят нормализовать отношения с режимом Лукашенко", – сказал Павильонис, имея в виду политиков-популистов, которые сейчас входят в правящую коалицию.

Витис Юрконис, политический аналитик и руководитель организации Freedom House в Вильнюсе, которая помогает белорусской и российской оппозиции, сказал, что "некоторые группы этим воспользуются".

Главной критикой этого решения, по мнению Юркониса, является отсутствие прозрачности. По его словам, ни процесс, ни аргументы не были должным образом объяснены.

"Поэтому возникает вопрос: кто продвигал это решение и в чем их заинтересованность", – сказал Юрконис, добавив, что сведение этой истории к "оптимизации расходов" было ошибкой.

"Говорить об экономии – это популизм: основные расходы – это зарплаты литовских офицеров и их суточные во время поездок", – сказал он, добавив, что отсутствие нападений на оппозиционерку доказывает, что офицеры выполняли свою работу.

Витенис Андрюкайтис, почетный председатель Социал-демократической партии и член Европейского парламента, связал решение страны с изменением статуса самой Тихановской.

"Появились новые центры, новые лица. Внимание международного сообщества, СМИ и политиков постепенно смещается. Это естественный процесс", – сказал он.

"Я думаю, что нужно смотреть на ситуацию шире. Объективно говоря, сегодня Тихановская не играет той роли, которую она играла два-три года назад, особенно после освобождения ее мужа", – сказал Андрюкайтис.

