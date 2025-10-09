Консервативный блок ХДС/ХСС в последнем опросе института Ipsos показал худший результат за три последних года наблюдений, тогда как ультраправая "Альтернатива для Германии" осталась на первом месте.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Welt.

Согласно недавнему воскресному опросу института исследования общественного мнения Ipsos, "АдГ" остается сильнейшей партией с 25% поддержки.

В свою очередь ХДС/ХСС потеряли один процентный пункт и теперь имеют лишь 23% – последний раз консервативный блок получал такой результат в апреле 2022 года.

Социал-демократическая партия Германии, которая входит в коалицию с ХДС/ХСС, и Левая партия в опросе Ipsos сохранили 15% и 12% поддержки, Партия зеленых – потеряла один пункт и осталась с 11%.

В опросе Ipsos также вырос рейтинг ультралевого Альянса Сары Вагенкнехт – до 5%, что могло бы обеспечить ей прохождение в парламент Германии.

Другие опросы также показывали, что "Альтернатива для Германии" возглавляет рейтинг симпатий немецких избирателей.

В то же время государственный министр при канцлере Фридрихе Мерце и уполномоченный федерального правительства по культуре и СМИ Вольфрам Ваймер спрогнозировал "АдГ" провал на следующих выборах.

