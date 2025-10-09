"Доверие повреждено, но не разрушено": посол ЕС о последствиях июльских законов о НАБУ и САП

Посол ЕС в Украине Катарина Матернова заявила, что не называла бы "катастрофой" ситуацию вокруг законов о НАБУ и САП, однако признала, что Украине нужно продолжать работу над восстановлением доверия.

Об этом она сказала в интервью "Европейской правде".

По словам Матерновой, это был момент, когда "как международные институты, включая ЕС, так и международные партнеры Украины, а также украинское гражданское общество и молодежь выходили на улицы, сигнализируя, что это недопустимо".

Она отметила быструю реакцию власти, после которой, по ее словам, "большинство проблем было исправлено".

"Кто-то говорил недавно, что раньше европейские премьеры и президенты не знали слов "САП и НАБУ", а теперь знают. Поэтому это был важный момент, чтобы показать, что функциональность, эффективность и независимость антикоррупционной системы – важная часть украинской демократии", – сказала посол.

На вопрос, что необходимо для восстановления доверия в полной мере, Матернова ответила: "Время и действия".

При этом она заверила, что ситуация с НАБУ и САП не разрушила европейское будущее Украины.

"Именно поэтому я предпочитаю не употреблять слово "катастрофа". Потому что все не было разрушено. Да, наверняка был нанесен ущерб, и нужно будет работать над полным восстановлением доверия", – резюмировала она.

Как сообщала "Европейская правда", в июле Верховная Рада приняла скандальный законопроект №124214, который делает НАБУ и САП зависимыми от генерального прокурора. Позже под огромным давлением Запада был принят закон, призванный изменить ситуацию с НАБУ и САП.

Недавно еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос заявила, что вред, который был нанесен антикоррупционным реформам в Украине июльскими законами, пока почти нейтрализован, однако доверие международных инвесторов и некоторых партнеров еще необходимо восстанавливать.

Смотрите в видеоблоге "ЕвроПравды", что придется сделать Зеленскому, чтобы Европа "простила" атаку на НАБУ.

Читайте интервью Матерновой на сайте "Европейской правды" вскоре или смотрите видео.