Матернова розповіла, як та коли планують обходити вето Орбана на рух України в ЄС

Посол ЄС в Україні Катаріна Матернова розповіла, що наразі на рівні європейських лідерів йдуть обговорення того, яким чином можна обійти вето Угорщини на подальший рух України в Євросоюз, поки в ньому головує Данія.

Про це вона сказала в інтерв’ю "Європейській правді".

У цьому контексті Матернова наголосила, що лідери ЄС намагаються "рухати процес уперед".

"Зрештою, потрібно буде досягти одностайності, але це не повинно зупиняти реформи…Багато роботи можна виконати без формального голосування", – додала вона.

Коментуючи можливість "змінити правила" для того, щоб просунути переговори про вступ України в ЄС, посол зазначила, що "те, що закріплено в договорах, що змінити неможливо".

"Інше – це внутрішні правила, які можна коригувати. І тут є простір для маневру, і саме ним ми зараз користуємося, сподіваючись максимально використати данське головування", – зауважила вона.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський раніше заявив, що Україна стане членом ЄС незалежно від позиції прем’єр-міністра Угорщини.

Водночас Орбан нещодавно повторив, що угорці не хочуть бути в одному союзі з українцями, щоб "не розділити їх долю" – а доля українців, за його словами, бути поряд з Росією. Також угорський прем’єр вважає, що Україна не є суверенною державою, адже за її рахунки платять держави Європейського Союзу.

Читайте інтерв’ю Матернової на сайті "Європейської правди" незабаром або дивіться відео.

